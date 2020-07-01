Зеленский запретил начислять штрафы по кредитам в период карантина

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Подписанный Зеленским закон вступает в силу на следующий день после опубликования Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 1 июля.

Указано, что закон №691-IX защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период карантина и/или в 30-дневный срок после его завершения выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такие просрочки.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 16 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

Как известно, украинцы в карантин все хуже платят по кредитам. Доля просроченных потребительских кредитов по состоянию на 11 мая выросла до 23,9%.

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