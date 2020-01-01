Зеленский объявил выговор главе Сумской области
Президент Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной госадминистрации Роману Грищенко. Об этом говорится в указе главы государства №261/2020, обнародованном на его сайте в среду, 1 июля.
Указано, что Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.
При этом о каких именно недостатках идет речь, в указе не объясняется.
Известно, что Романа Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.
А на прошлой неделе стало известно, что 27 июня СБУ заявила, что в Сумах выявили хищения при закупке аппаратов ИВЛ на миллионы гривен.
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