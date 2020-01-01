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Зеленский объявил выговор главе Сумской области

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Роман Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.
Роман Грищенко получил выговор от президента
Роман Грищенко получил выговор от президента
Сумская ОГА / Facebook

Президент Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной госадминистрации Роману Грищенко. Об этом говорится в указе главы государства №261/2020, обнародованном на его сайте в среду, 1 июля.

Указано, что Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.

При этом о каких именно недостатках идет речь, в указе не объясняется.

Известно, что Романа Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.

А на прошлой неделе стало известно, что 27 июня СБУ заявила, что в Сумах выявили хищения при закупке аппаратов ИВЛ на миллионы гривен.

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Теги: президент, Губернатор, Сумская область, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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