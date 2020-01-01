Украина в ООН осудила проведение российского референдума в Крыму и "ЛДНР"

Результаты референдума будут недействительными из-за участие в нем граждан Украины, которым принудительно выдали российские паспорта, заявил украинский постпред в ООН.

Представительство Украины в ООН осудило проведение Россией референдума в аннексированном Крыму, а также на временно неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Референдум касался поправок к российской конституции. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в официальном письме к генсеку ООН, передает Укринформ.

"Украина решительно осуждает "голосование" на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Уставу ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству", - заявил украинский постпред.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение "голосование" на временно оккупированных территориях Украины".

Украинский дипломат подчеркнул, что участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

"Эти "результаты" будут недействительными и не будут иметь юридических последствий", - отметил представитель Украины.

Дипломат подчеркнул, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

Как известно, 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию. В случае их принятия, будут обнулены президентские сроки Владимира Путина и он снова сможет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Этот референдум продлился до 1 июля.

Накануне в ЕС заявили, что не признают проведение в Крыму российского референдума.

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