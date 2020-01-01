Мощности "ботофермы" позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов.

В Бердянске сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу "ботофермы", которая входила в межрегиональную сеть. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 2 июля.

"Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал "ботоферму", которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", – говорится в сообщении.

Указано, что информационные "вбросы" были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Cмотрите фотогалерею: СБУ ликвидировала "ботоферму" в Бердянске

Напомним, в июне СБУ выявила сеть "ботоферм" в Киеве и ряде областей, которой руководили из России. Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов.

Также СБУ разоблачила деятельность "ботофермы" в Киеве, сотрудники которой занималась "минированием" и распространением недостоверной информации.

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