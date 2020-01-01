Силовики провели семь обысков – на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве и по местам жительства участников сделки.

Контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода на миллионных злоупотреблениях во время ремонта систем защиты для ВСУ. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 2 июля.

Отмечается, что в рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица предприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составляла 2,5 млн гривен.

Как показала проверка, на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика и искусственно завысило стоимость работ на более 60%.

Эксперты также выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь обысков на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по местам жительства участников сделки. Изъято военную продукцию, договоры, финансовую документацию, которые доказывают неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Житомирском бронетанковом заводе выявили новые злоупотребления

Напомним, в марте на Житомирском бронетанковом заводе раскрыли факт злоупотребления должностными лицами во время закупки запчастей сомнительного качества. Также был задокументирован факт завышения цен на запчасти в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

Также стало известно, что за полгода СБУ предупредила хищения на сумму 742 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet