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На Житомирском бронетанковом заводе выявили новые злоупотребления

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Силовики провели семь обысков – на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве и по местам жительства участников сделки.
СБУ проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе
СБУ проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе
СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода на миллионных злоупотреблениях во время ремонта систем защиты для ВСУ. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 2 июля.

Отмечается, что в рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица предприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составляла 2,5 млн гривен.

Как показала проверка, на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика и искусственно завысило стоимость работ на более 60%.

Эксперты также выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь обысков на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по местам жительства участников сделки. Изъято военную продукцию, договоры, финансовую документацию, которые доказывают неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Житомирском бронетанковом заводе выявили новые злоупотребления

Напомним, в марте на Житомирском бронетанковом заводе раскрыли факт злоупотребления должностными лицами во время закупки запчастей сомнительного качества. Также был задокументирован факт завышения цен на запчасти в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

Также стало известно, что за полгода СБУ предупредила хищения на сумму 742 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

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Теги: СБУ, фото, спецслужбы, завод, Житомир, обыск, хищение, ВСУ, растрата госсредств, бронетанковый завод, обыски
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Источник: korrespondent.net

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