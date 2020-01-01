В Еврокомиссии поставили условие относительно Нацбанка

ЕК подчеркнула важность сохранения независимости НБУ и напомнила, что это основное условие предоставления 1,2 млрд евро кредита Украине.

Независимость НБУ является условием ЕС для предоставления 1,2 млрд евро помощи Украине. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает DW в четверг, 2 июля.

"Переговоры о конкретных политических мерах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинских властей независимости Центрального банка", - сказал представитель Еврокомиссии.

При этом в Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Как напоминает DW, ЕС выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с МВФ.

"Еврокомиссия будет ждать результатов оценки ситуации со стороны МВФ", - подытожил представитель ЕК.

Напомним, что ранее послы стран ЕС одобрили выделение Украине €1,2 млрд. Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь для преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса.

Затем Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро. Полмиллиарда евро будут направлены в госбюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19.

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