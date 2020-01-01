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В Еврокомиссии поставили условие относительно Нацбанка

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ЕК подчеркнула важность сохранения независимости НБУ и напомнила, что это основное условие предоставления 1,2 млрд евро кредита Украине.
Еврокомиссия поставила условие украинским властям
Еврокомиссия поставила условие украинским властям
Getty Images

Независимость НБУ является условием ЕС для предоставления 1,2 млрд евро помощи Украине. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает DW в четверг, 2 июля.

"Переговоры о конкретных политических мерах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинских властей независимости Центрального банка", - сказал представитель Еврокомиссии.

При этом в Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Как напоминает DW, ЕС выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с МВФ.

"Еврокомиссия будет ждать результатов оценки ситуации со стороны МВФ", - подытожил представитель ЕК.

Напомним, что ранее послы стран ЕС одобрили выделение Украине €1,2 млрд. Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь для преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса.

Затем Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро. Полмиллиарда евро будут направлены в госбюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19.

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Теги: НБУ, Нацбанк, Еврокомиссия, Финансовая помощь, Яков Смолий
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Источник: korrespondent.net

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