Нацбанк дал прогноз на второе полугодие 2020

В НБУ говорят, что самый сложный период для украинской экономики уже завершен, и дальше она должна перейти к росту.

НБУ: во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту Корреспондент.net

Во втором полугодии 2020 года украинская экономика должна перейти к росту. Об этом заявил глава департамента статистики и отчетности Нацбанка Юрий Половнев, передает пресс-служба НБУ в четверг, 2 июля.

"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна была перейти к экономическому росту", - сказал Половнев.

Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис, добавил представитель НБУ.

"Опрос Национального банка свидетельствует, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов - почти до 46", - продолжил Половнев.

В частности, улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантина и восстановление деловой активности в мире.

"Количество пессимистических и оптимистических оценок в секторах торговли и промышленности уже выровнялась. Эти предприятия имеют относительно неплохие ожидания по товарообороту и новым заказам", - отметил Половнев.

Тем не менее, ситуация обстоит хуже в сфере услуг и строительстве. В этих секторах все еще преобладают пессимистические ожидания. Строители обеспокоены довольно низким спросом со стороны своих клиентов.

Напомним, что ранее в Украине упал уровень теневой экономики. Уровень теневой экономики в 2019 году, но дальнейшей детенизации мешает ряд сдерживающих факторов.

Также сообщалось, что в Украине после карантина восстанавливается рынок труда. Украинский бизнес восстанавливает деловую активность после выхода из карантина, однако общественное питание смогло возобновить обороты лишь на 77%.

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