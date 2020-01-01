Кабмин запустил автоматическое назначение пенсии

Теперь пенсия будет назначаться автоматически по достижении пенсионного возраста. Всю необходимую информацию можно подать в онлайн-сервисе.

В Украине ввели автоматическое назначение пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в четверг, 2 июля.

Со вчерашнего дня пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Через новый онлайн-сервис можно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в фонде данных.

Отмечается, что с начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров. Для назначения пенсии нужно авторизоваться на портале фонда (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполнить анкету, добавить копии документов, подписать заявление КЭП и отправить его в орган фонда. После обработки заявления пользователь получит сообщение об автоматическом назначении пенсии, датах и размере выплат.

Также услуга вскоре станет доступна также пользователям, которые не имеют КЭП. Они смогут авторизоваться через BankID или систему электронной идентификации id.gov.ua.

При этом документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовую книжку, документы об обучении, военную службу и т.д.), можно подать заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам пользователь.

Ранее сообщалось, что три госуслуги переведут в цифровой формат. В частности, были приняты решения об автоматическом назначении пенсии по возрасту, регистрации земельного участка и получении бланка разрешений на перевозку груза.

Также в Украине узаконили паспорт в смартфоне. Теперь в Украине паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

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