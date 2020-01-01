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Пьяных водителей не будут наказывать тюрьмой

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После вступления в силу закона нетрезвых водителей в Украине не будут наказывать лишением свободы.
За пьяное вождение не будут наказывать тюрьмой: президент подписал закон
За пьяное вождение не будут наказывать тюрьмой: президент подписал закон
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент со своей подписью закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом, в четверг, 2 июля, говорится на сайте парламента. 

Законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 и он должен был вступить в силу 1 января 2020, но парламент отложил это на шесть месяцев, до 1 июля. 

Согласно закону, вступившему в силу 1 июля, уголовная ответственность предусмотрена не только за пьяное вождения, но и допуск за руль нетрезвого водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения, а также употребление алкоголя водителем после дорожно-транспортного происшествия, остановки полицией и медицинского осмотра. Теперь он будет отменен. 

Согласно законодательству, законы в Украине не имеют обратного действия, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Поэтому те водители, которых задержали на нетрезвом вождении в течение последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству. 

Ранее Korrespondent писал об ужесточении ответственности водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Напомним, МВД намерено усилить наказание за оскорбление представителей полиции. За оскорбления полицейских планируют увеличить штрафы, а за использование слезоточивого газа введут криминальную ответственность.

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Теги: автомобили, алкоголь, закон, водитель, нарушение ПДД, Владимир Зеленский, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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