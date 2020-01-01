В Слуге народа объяснили свое недовольство политикой НБУ

Украинский бизнес должен пользоваться более дешевыми кредитами, однако из-за Нацбанка получить их не возможно, заявил Арахамия.

Национальный банк Украины создал государственным и коммерческим банкам такие условия, что выдавать кредиты бизнесу им невыгодно, а потому те часто отказывают предпринимателям из-за потенциальных рисков. Об этом, в четверг, 2 июля, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы Право на владу.

По словам Арахамии, именно из-за политики НБУ несколько миллионов бизнесов не могут получить в украинских банках дешевые кредиты под 5-7-9 процентов.

"Нацбанк анонсирует рекордно низкую ставку и бизнесмены понимают, что можно взять кредит под 6%, добавить административные расходы, риски, например 3-4% и максимум получить 10%. Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25-30%", - отметил Арахамия.

Также глава фракции добавил, что если в Украине не будет нормальных доступных программ кредитования для частного бизнеса с хорошей кредитной историей, то страна "экономически погибнет".

Ранее Яков Смолий объяснил, что он называет "политическим давлением" и из-за чего ушел с должности главы НБУ. По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

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