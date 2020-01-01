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В тюрьмах РФ украинцев заставляли голосовать

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На украинцев, которые отказались голосовать за поправки в Конституцию РФ, оказывали психологическое давление, заявила Денисова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
facebook.com/denisovaombudsman

Руководство некоторых учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России заставляло украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, голосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом, в четверг, 2 июля, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление", - написала Денисова. 

Также, омбудсмен подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как "еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации".

"Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - добавила Денисова.

Ранее Денисова заявила, что российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах Российской Федерации. 

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Теги: Россия, тюрьма, украинцы, голосование, омбудсмен, политзаключенные, заключенные, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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