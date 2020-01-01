В тюрьмах РФ украинцев заставляли голосовать

На украинцев, которые отказались голосовать за поправки в Конституцию РФ, оказывали психологическое давление, заявила Денисова.

Руководство некоторых учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России заставляло украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, голосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом, в четверг, 2 июля, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление", - написала Денисова.

Также, омбудсмен подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как "еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации".

"Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - добавила Денисова.

Ранее Денисова заявила, что российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах Российской Федерации.

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