В Славянске женщины массово заражаются COVID-19

Коронавирус в городе уже который день диагностируют преимущественно у женщин. Мужчины среди заболевших - в абсолютном меньшинстве.

В городе Славянск Донецкой области зафиксировали 24 новых случая заболевания COVID-19, при чем из них 23 – у женщин. Об этом вечером 2 июля, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

Всего в этот день в подконтрольной правительству части Донецкой области подтвердили 27 случаев заражения. Кроме Славянская, трех больных также обнаружили в Марьинском районе.

"Все инфицированные - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее", - отметил Кириленко.

Всего в Славянске обнаружили 291 случай коронавируса, в области - 597. Лечатся от болезни сейчас 368 человек. Также 2 июля скончалась 80-летняя жительница города. Таким образом в области уже 10 смертей от коронавируса.

К слову, преимущественное заражение именно среди женщин в Словянске фиксировали и ранее. Так, за сутки 30 июня в Славянске коронавирус обнаружили у 62 женщин и 5 мужчин, 28 июня в городе подтвердили болезнь у 39 человек – все женщины. Также 10 июня 21 человек за сутки в Славянске заразился коронавирусом, большинство среди них - женщины.

Также сообщалось, что в Славянске медики массово заразились COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet