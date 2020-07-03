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В офис партии в Полтаве бросили гранату - нардеп

Комментариев: 1
Неизвестный бросил гранату в открытое окно офиса, расположенного на первом этаже, заявляет Кива.

Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявляет, что в офис политсилы в Полтаве бросили гранату.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал он в Facebook в пятницу, 3 июля, и прикрепил видео с места событий.

"В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла" - сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

При этом он предположил, что к нападению могут быть причастны националистические организации, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.

Фото: poltava.to

В полиции области сообщили, что получили телефонное сообщение о взрыве гранаты в офисе партии, на ул. Пушкина, 88. Туда направилась следственно-оперативная группа полиции и руководитель Полтавского отделения полиции № 1 Сергей Махно.

Напомним, в июне в Харькове избили представителя партии Шария. А до в Житомире напали и избили главу местной ячейки партии Шария. А уже на днях было совершено нападение на сторонника партии в Виннице.

Лидер политсилы Анатолий Шарий заявляет, что к нападением причастны националисты из Национального корпуса, которые объявили "сафари" на придставителей партии.

 

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Теги: видео, Полтава, Партия, граната, Илья Кива
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Muzobozz    03.07.2020, 19:27
Оценка:  0
Muzobozz
Это терроризм.Псевдопатриоты из нацисткого корпуса явно напрашиваются на"ответку".
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