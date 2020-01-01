Руководство ГБР в Хмельницком отстранили из-за обысков в бригадах ВСУ

Начато еще уголовное производство в отношении причастных к обыскам сотрудников – по факту возможной диверсии.

Руководство управления Государственного бюро расследований в Хмельницком отстранили в рамках служебного расследования об изъятии военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 3 июля.

Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей, – говорится в сообщении.

Также Главным следственным управлением ГБР начато еще одно уголовное производство – по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина).

В свою очередь президент Владимир Зеленский поставил правоохранительным органам задачу – дать оценку действиям сотрудников ГБР, допустивших изъятие военных приборов из частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли клистроны из зенитных ракетных бригад в трех областях, которые являются одним из основных элементов системы наведения на цель. Военные заявили, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства.

Позже в ГБР заявили, что проведут расследование из-за обысков в ракетных бригадах. Было открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества.

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