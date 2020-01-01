Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ

Глава государств после консультаций с представителями банковского сектора получил три списка кандидатов на должность руководителя Нацбанка.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представители банковского сектора предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются. Об этом глава государства рассказал на брифинге в ходе визита в Одесскую область в субботу, 4 июля, передает Офис президента.

"Я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, не видят каких-либо рисков", - сказал президент.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Нацбанка и получил от них рекомендации, а также почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины", - считает глава государства.

Он также отметил, что не видит в нынешней ситуации проблем.

Напомним, 3 июля Верховная рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet