Зеленский: В Кабмине будет новый вице-премьер

По словам президента, развитие промышленности является приоритетом для власти и для этого в стране есть все необходимые условия.

Вице-премьер по промышленной политике может появиться в составе Кабинета министров через неделю. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", - сказал он.

По словам президента, развитие промышленности является приоритетом для власти.

"Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - отметил он.

Зеленский отметил, что в Украине есть полный цикл производства на многих предприятиях. Это позволяет построить промышленно мощную страну, резюмировал он.

Как сообщалось ранее, на фоне ослабления карантинных ограничений индекс производства базовых отраслей промышленности в июне замедлил падение до 8,9%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet