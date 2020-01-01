Зеленский: В Кабмине будет новый вице-премьер
По словам президента, развитие промышленности является приоритетом для власти и для этого в стране есть все необходимые условия.
Вице-премьер по промышленной политике может появиться в составе Кабинета министров через неделю. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области.
"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", - сказал он.
По словам президента, развитие промышленности является приоритетом для власти.
"Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - отметил он.
Зеленский отметил, что в Украине есть полный цикл производства на многих предприятиях. Это позволяет построить промышленно мощную страну, резюмировал он.
Как сообщалось ранее, на фоне ослабления карантинных ограничений индекс производства базовых отраслей промышленности в июне замедлил падение до 8,9%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент