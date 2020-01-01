В НБУ пояснили, какого курса валют ждать в Украине
В Украине нет фундаментальных оснований для девальвации курса гривны. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в понедельник, 6 июля.
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По мнению главы Совета Нацбанка, разговоры о курсе инициируют валютные спекулянты, которые несколько лет “наживались на финансовых спекуляциях и пирамидах ОВГЗ“.
Им могу сказать - читайте условия нового Меморандума с МВФ - подчеркнул Данилишин
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Глава Совета подчеркнул, что в Украине нет причин для курсовых колебаний. В частности, текущий счет позитивный, а объем международных резервов составляет больше 28 млрд долл.
Мы готовы к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим - подытожил он
Ранее сообщалось о курсе валют на 6 июля 2020 года. Гривна после обвала отыграла позиции.