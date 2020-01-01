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В НБУ пояснили, какого курса валют ждать в Украине

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По мнению Данилишина, разговоры о курсе валют в Украине являются "криками спекулянтов".
Курс валют в Украине после смены главы НБУ: Озвучен прогноз
Курс валют в Украине после смены главы НБУ: Озвучен прогноз
flickr.com

В Украине нет фундаментальных оснований для девальвации курса гривны. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в понедельник, 6 июля. 

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По мнению главы Совета Нацбанка, разговоры о курсе инициируют валютные спекулянты, которые несколько лет “наживались на финансовых спекуляциях и пирамидах ОВГЗ“.

Им могу сказать - читайте условия нового Меморандума с МВФ - подчеркнул Данилишин

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
flickr.com

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Глава Совета  подчеркнул, что в Украине нет причин для курсовых колебаний. В частности, текущий счет позитивный, а объем международных резервов составляет больше 28 млрд долл. 

Мы готовы к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим - подытожил он

Ранее сообщалось о курсе валют на 6 июля 2020 года. Гривна после обвала отыграла позиции.

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Теги: курс валют, Украина, НБУ, глава НБУ
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