Назначен временный руководитель Антимонопольного комитета

На прошлой неделе Верховная Рада уволила с должности главы АМКУ Юрия Терентьева. Временно руководить будет Пещанская.

АМКУ пока будет руководить Пещанская из открытых источников

Первая заместитель председателя Антимонопольного комитета - государственная уполномоченный Ольга Пещанская с 6 июля назначена исполняющим обязанности главы АМКУ, сообщает пресс-служба комитета.

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченное Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

Пещанская была назначена на должность первого замглавы Антимонопольного комитета 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО СТЭМ Инжиниринг.

С декабря 2016 по август 2019 года Пещанская работала директором ООО Закупочные решения.

Напомним, на прошлой неделе с должности главы АМКУ был уволен Юрий Терентьев

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