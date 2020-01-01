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Назначен временный руководитель Антимонопольного комитета

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На прошлой неделе Верховная Рада уволила с должности главы АМКУ Юрия Терентьева. Временно руководить будет Пещанская.
АМКУ пока будет руководить Пещанская
АМКУ пока будет руководить Пещанская
из открытых источников
Первая заместитель председателя Антимонопольного комитета - государственная уполномоченный Ольга Пещанская с 6 июля назначена исполняющим обязанности главы АМКУ, сообщает пресс-служба комитета.
 
"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченное Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.
 
Пещанская была назначена на должность первого замглавы Антимонопольного комитета 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО СТЭМ Инжиниринг.
 
С декабря 2016 по август 2019 года Пещанская работала директором ООО Закупочные решения.
 
Напомним, на прошлой неделе с должности главы АМКУ был уволен Юрий Терентьев
 

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Теги: АМКУ, руководитель
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Источник: korrespondent.net

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