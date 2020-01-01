Зеленский запланировал визит на Буковину
Президент прилетит в Черновцы самолетом. Затем последует поездка на объекты по программе ОГА.
Президент Владимир Зеленский отправится с визитом на Буковину в среду, 8 июля. Об этом сообщил руководитель Черновицкого областного отделения правящей партии "Слуга народа" Виталий Другановский, пишет Укринформ.
Отмечается, что это будет первая поездка главы государства в регион с начала президентства.
"Сейчас идет подготовка к приезду президента. Уже известна дата визита - это 8 июля. О программе его пребывания в нашей области ничего сказать не могу. Потому что этим вопросом занимаются в областной администрации. Представителей партии к этому процессу не привлекали", - сказал Другановский.
По его словам, глава государства прилетит в Черновцы самолетом. И дальше будет ехать на объекты, которые предложит в своей программе Черновицкая ОГА.
На сайте Офиса президента пока нет информации о запланированной поездке.
Отметим, накануне президент Владимир Зеленский отправился с визитом в Одесскую область.
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