В Станице Луганской мужчина разрушил знак "Украина"

Свой поступок правоохранителям мужчина объяснил тем, что в момент вандализма находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина" расположенный у автодороги. Об этом, в понедельник, 6 июля, в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Вечером 6 июля, в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", расположенный у автодороги с круговым движением", - написала она.

Мужчину задержали. Правонарушителем оказался местный 52-летний житель, нигде не работающий, ранее уже имевший проблемы с законом.

Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство".

До вандализма знак выглядел так:

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