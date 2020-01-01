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В Станице Луганской мужчина разрушил знак "Украина"

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Свой поступок правоохранителям мужчина объяснил тем, что в момент вандализма находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"
В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"
facebook.com/csomvd

В Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина" расположенный у автодороги. Об этом, в понедельник, 6 июля, в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Вечером 6 июля, в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", расположенный у автодороги с круговым движением", - написала она.

Мужчину задержали. Правонарушителем оказался местный 52-летний житель, нигде не работающий, ранее уже имевший проблемы с законом. 

Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство".

До вандализма знак выглядел так: 

Фото: solydarnist.org
 
Ранее в Сваляве Закарпатской области вандалы повредили мемориал возле Стены плача.
 
Также, в центре Запорожья, в сквере Яланского, неизвестные уничтожили молодые деревья, которые были год назад высажены активистами.

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Теги: Украина, вандализм, полиция, Луганская область
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Источник: korrespondent.net

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