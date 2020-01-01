Наев подтвердил число российских военных в Крыму

На аннексированном полуострове находятся 32,5 тысячи солдат РФ, из них 11,5 тысячи - сухопутная группировка.

На территории аннексированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники и 32 500 российских военнослужащих. Эту информацию подтвердил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире ток-шоу Право на власть 9 июля.

Он также уточнил, что сухопутная группировка войск РФ на полуострове составляет 11,5 тысячи человек.

"Да, эти сведения (о численности российских военных и техники в Крыму) соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысячи человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутное группировки состоит из двух бригад и одного батальона", - отметил Наев.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ заявил, что военные рассматривают несколько сценариев возможной атаки РФ по всему периметру границы, однако на данный момент угрозы нападения нет.

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