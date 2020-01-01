Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подрыв авто Укрпочты: задержаны трое подозреваемых

Комментариев: 0
Три человека обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты на Полтавщине, отметил Антон Геращенко.
Полицейские осматривают взорванный автомобиль Укрпочты
Полицейские осматривают взорванный автомобиль Укрпочты
МВД Украины

Сотрудники полиции задержали трех человек, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook в пятницу, 10 июля.

Читай также: Полиция показала фото подрывателей автомобиля Укрпочты

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты на Полтавщине", – написал замглавы МВД.

Геращенко добавил, что водитель Газели, в которой ехали сотрудники Укрпочты, до сих пор находится в реанимации. Самодельное взрывное устройство сработало прямо у него над головой.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников, – добавил чиновник.

Напомним, 7 июля на Полтавщине подорвали авто Укрпочты. Пострадали два человека. Злоумышленники украли сумку, в которой находилось более 2,7 млн гривен, а также забрали табельный пистолет и телефоны.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, ограбление, полиция, Укрпочта, Антон Геращенко, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь