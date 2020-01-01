Грибы, грудь, комары и двести гривен: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 6-10 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 6-10 июля.
Дочь Мадонны сняли без белья и "лишними" волосами, а Хлоя Саксон часто позирует в крайне откровенных нарядах.
Активисты принесли шины в центр Черновцов, а в Афинах вспыхнули протесты.
В небе Стокгольма самолеты нарисовали сердца, а Зеленский в Луцке сделал "селфи мечты" на фоне замка.
В Одесском порту прошли антидиверсионные учения, а у воинской части в Луцке к визиту Зеленского солдаты черпали воду из луж.
В Сербии проходят антикарантинные сидячие протесты, а рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter
В США бушуют мощные торнадо, есть жертвы, а непогода в Японии унесла жизни почти 60 человек.
Украинка с 13 размером груди установила рекорд, а норвежка наловила ведро комаров.
Львовские коммунальщики нарисовали брусчатку на тротуаре вместо того, чтобы ее положить, а в Ровно появился редчайший суперкар.
Японец в 80 лет рисует шедевры в Microsoft Excel, а биолог Мерлин Шелдрейк съел грибы, выращенные на его книге о грибах.
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