Грибы, грудь, комары и двести гривен: фото недели

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 6-10 июля.

Дочь Мадонны сняли без белья и "лишними" волосами, а Хлоя Саксон часто позирует в крайне откровенных нарядах.

Активисты принесли шины в центр Черновцов, а в Афинах вспыхнули протесты.

В небе Стокгольма самолеты нарисовали сердца, а Зеленский в Луцке сделал "селфи мечты" на фоне замка.

В Одесском порту прошли антидиверсионные учения, а у воинской части в Луцке к визиту Зеленского солдаты черпали воду из луж.

В Сербии проходят антикарантинные сидячие протесты, а рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter

В США бушуют мощные торнадо, есть жертвы, а непогода в Японии унесла жизни почти 60 человек.

Украинка с 13 размером груди установила рекорд, а норвежка наловила ведро комаров.

Львовские коммунальщики нарисовали брусчатку на тротуаре вместо того, чтобы ее положить, а в Ровно появился редчайший суперкар.

Японец в 80 лет рисует шедевры в Microsoft Excel, а биолог Мерлин Шелдрейк съел грибы, выращенные на его книге о грибах.