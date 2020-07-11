Шахтеры ушли от офиса Зеленского

Согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.

Шахтерская акция протеста возле офиса президента в Киеве прекращена. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в соцсети.

По его словам, двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами офиса президента не будет.

"Шахтеры государственных шахт, горняки Доброполья сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка", - сообщил Волынец.

Он также отметил, что согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.

"С понедельника к работе возвращаются рабочие Добропольеуголь", - уточнил Волынец.

Как сообщалось, госкомпания ПАО Центрэнерго и угледобывающие предприятия согласовали условия поставок угля.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук уточнил, что Центрэнерго будет покупать украинский уголь без посредников по цене, определяемой по формуле Роттердам+.

Формула Роттердам+ была введена 3 марта 2017 года. Согласно постановлению НКРЭКУ, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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