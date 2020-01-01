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СБУ перекрыла незаконную нефтедобычу на Прикарпатье

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Совместное предприятие без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины госфонда.
В ходе санкционированных обысков силовики изъяли 40 тонн нефти
В ходе санкционированных обысков силовики изъяли 40 тонн нефти
ssu.gov.ua
 
Незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области блокировали сотрудники СБУ. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил пресс-центр СБУ.
 
 
По его данным, совместное предприятие с иностранными инвестициями без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда.
 
Коммерсанты успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и продать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. 
 
По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии руководства одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого находилась скважина. 
 
По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах. В ходе санкционированных обысков силовики изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. 
 
 
Напомним, ранее СБУ прекратила незаконные поставки продукции в отдельные районы Донецкой и Луганской областей на десятки миллионов гривен.

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Теги: нефть, СБУ, Прикарпатье, добыча нефти, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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