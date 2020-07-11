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В Украине подорожает электричество

Комментариев: 4
Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.
Изначально Укрэнерго предлагало поднять тариф в четыре раза
Изначально Укрэнерго предлагало поднять тариф в четыре раза
pixabay.com
 
Тариф госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 августа вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг.
 
Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через госпредприятие Гарантированный покупатель.
 
Напомним, ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут. 
 
Как сообщалось, Кабмин и Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения. Об этом говорится в антикризисной программе Кабмина, опубликованной 28 мая.

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Теги: электроэнергия, тарифы, электричество, повышение тарифов, НКРЭКУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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w@rning!    11.07.2020, 22:14
Оценка:  -2
w@rning!
Клоун верный продолжатель дела сучьего Потроха.
ВладиславII    11.07.2020, 22:08
Оценка:  +1
ВладиславII
Деьилы, бл...
ВладиславII    11.07.2020, 22:12
Оценка:  0
ВладиславII
Откуда дефицит??? То, что население платит ежемесячно, эти чиновники-прохиндеи уже по своим карманом распихали, вместо того, чтобы с поставщиками эл.эн. рассчитаться?
Что при Поросенке, что при клоуне - сплошные уроды в руководстве Украины...
Kolya1976    11.07.2020, 22:37
Оценка:  0
Kolya1976
Дефіцит грошей не через те, що за ел.енергію не платять. А через те, що Ахметка зупиняє дешеві електростанції (ядерні, газові) і продає державі дорогу ел.енергію по "зеленому тарифу" з сонячних і вітрових ЕС. Плюс заборонив через лоббі ввіз дешевого вугілля а закупає своє "накручене" в ціні.
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