В Украине подорожает электричество

Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Изначально Укрэнерго предлагало поднять тариф в четыре раза pixabay.com

Тариф госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 августа вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через госпредприятие Гарантированный покупатель.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Как сообщалось, Кабмин и Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения . Об этом говорится в антикризисной программе Кабмина, опубликованной 28 мая.

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