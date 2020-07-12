Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль

Комментариев: 1
По мере восстановления украинских предприятий после коронакризиса все больше граждан обзаводятся рабочим местом, отметил премьер.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal

В Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 11 июля, в Facebook.

Также глава правительства сообщил, что 86% заведений, в частности кафе и ресторанов, возобновили работу после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в июне рост цен замедлился до 0,2% (по сравнению с маем), но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%. 

В Минфине увидели признаки выхода из кризиса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экономика, безработица, премьер-министр, Денис Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Noblesse_obliger    12.07.2020, 06:59
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Ну естественно,квартальцев назначают на госдолжности!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь