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За сутки на Донбассе пятеро раненых бойцов ВСУ

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Враг также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Военные ВСУ ответили сепаратистам
Военные ВСУ ответили сепаратистам
Пресс-центр штаба ООС / Facebook
 
В ООС на Донбассе за прошедшие сутки пятеро военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС в воскресенье, 12 июля.
 
 
"За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Все воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь медиков.
 
Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
 
В общем 12 июля сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
 
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из 152-х мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вольный.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.
 
Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксирован вблизи Опытного. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал украинских защитников неподалеку от Марьинки и Каменки.
 
Утром в воскресенье сообщалось, что подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

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Теги: донбасс, военные, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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