Зеленский провел встречу с фракцией

На заседании рассматривались кандидатуры на должность премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса и главы Антимонопольного комитета.

Фракция партии Слуга народа вечером в понедельник, 13 июля, собралась на заседание, в котором принимает участие президент Владимир Зеленский. В ходе заседания обсуждаются кандидатуры на должности вице-премьера по вопросам ОПК и главы АМКУ, сообщает заместитель председателя фракции Слуга народа Галина Янченко на странице в Facebook.

По ее словам, соответствующие назначения Рада может рассмотреть уже в ближайшую среду.

"На этой неделе Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых вопросов. В частности, в среду парламент может рассмотреть назначение вице-премьера по вопросам ОПК. На эту должность рассматривается Олег Уруский. Его Президенту рекомендовал Владимир Горбулин", - написала Янченко.

Она также отметила, что в парламенте также может рассматриваться кандидат на должность главы АМКУ.

"На эту должность предлагают Ольгу Песчанскую, первый заместитель главы АМКУ (…) Прямо сейчас Президент представляет эти кандидатуры на заседании фракции Слуга народа", - добавила нардеп.

Янченко также отметила, что в пятницу Верховная Рада вероятно рассмотрит кандидата на должность НБУ. Однако, кандидатура на эту должность еще определяется.

Позже нардеп Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что фракция утвердила рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ и Уруского на пост вице-премьера по ОПК.

Сегодня сообщалось, что Кабинет министров отозвал из Рады проект постановления о назначении вице-премьер-министром по вопросам промышленности Олега Уруского, поскольку фракция Слуга народа не согласовывала кандидатуру.

Напомним, в начале июля с должности главы АМКУ был уволен Юрий Терентьев.

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