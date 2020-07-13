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В ООС во время эвакуации бойца погиб военный медик

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Противник подтвердил ВСУ режим тишины. После этого группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками отправилась за павшим воином, и в это время враг открыл огонь на поражение.
Сепаратисты застрелили военного-медика
Сепаратисты застрелили военного-медика
facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Об этом вечером в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского военного, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

"Получив подтверждение режима Тишина группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

"Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации", - отметили в штабе ООС.

Напомним, сегодня на Донбассе погибли два бойца ВСУ. Один украинский военный погиб в результате обстрела о стороны сепаратистов возле Славного, а другой подорвался на мине вблизи Зайцево. Позже стало известно имя погибшего в ходе обстрела.

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Теги: медики, донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    13.07.2020, 21:46
Оценка:  -3
Pepsomen
Хотелось бы знать версию случившегося со стороны бойцов армии ЛДНР.А то верить нашей пропаганде уже давным-давно нельзя.
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