Украина сократила импорт нефтепродуктов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валютные расходы сократились более, чем на треть.

Украина импортирует нефть в основном из России, Беларуси и Литвы Getty Images

В первом полугодии 2020 года Украина сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,610 млрд долларов, что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Отмечается, что импорт нефтепродуктов из России составил 626,8 млн долл. (38,9% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 498,7 млн долл. (31%), из Литвы – 215,9 млн долл. (13,4%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 268,7 млн долл.

Всего за шесть месяцев в Украину было импортировано 3,575 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,9% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года (3,8 млн тонн).

Напомним, с января по июль 2019 года Украина импортировала 4,69 млн тонн нефтепродуктов стоимость $3 млрд.

А в мае этого года в Украину впервые прибыла американская нефть WTI.

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