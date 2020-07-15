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Следующие парламентские выборы могут выиграть пять партий, лидируют СН и ОПЗЖ - западные социологи

Комментариев: 7
Следующие парламентские выборы могут выиграть пять партий, лидируют СН и ОПЗЖ - западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 10-14 июля 2020 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины “Слуга народа“ (26,7%), “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%), “Европейская солидарность“ Петра Порошенко (13,7%), ВО “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (7,5%) и “Партия Шария“ (5,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, “Радикальная партия Олега Ляшко“ (3,5%), “Сила и честь“ Игоря Смешко (2,9%), “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (2,8%), “Голос“ под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,7%), “Украинская стратегия Гройсмана“ (1,5%), “Оппозиционный блок“ Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,4%), “Самопомощь“ под руководством Оксаны Сыроид (1,3%), ВО “Свобода“ Олега Тягнибока (0,9%), “Национальный корпус“ Андрея Билецкого (0,8%) и новая партия Игоря Палицы “За будущее“ (0,1%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10-14 июля 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,014 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Комментариев (7)
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Argonavtum    15.07.2020, 12:07
Оценка:  +2
Argonavtum
вброс на лохотрон
igorevich777    15.07.2020, 12:00
Оценка:  -1
igorevich777
Партия ШАРИКОФФА который у клоВана тырил какаху в Одессе ха-ха-ха, это полное дно.
Нарід вы полные долбо@бы?
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:10
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это бенины "западные социолухи".
igorevich777    15.07.2020, 12:11
Оценка:  0
igorevich777
Ну тогда ясно
Бигсэм    15.07.2020, 11:59
Оценка:  -1
Бигсэм
В контексте того, что опрос проводился западными социологами, интересными становятся данные по ОПЗЖ и Шарию.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:11
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Западные - это Украина-Бельгия. Поинтересуйся кто курирует со стороны Украины и какая доля Бельгии в этом проекте.
Noblesse_obliger    15.07.2020, 11:37
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Лапша на уши лохтората.
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