С проведением выборов могут быть проблемы - ЦИК

Несинхронная работа над административно-территориальной реформой и Избирательным кодексом повлечет сложности с местными выборами, заявили в ЦИК.

У ЦИК предупредили о сложностях с выборами-2020 Корреспондент.net

С проведением местных выборов осенью могут возникнуть сложности, поскольку в Украине не завершена административно-территориальная реформа. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Проект постановления о создании и ликвидации районов фактически предусматривает значительное укрупнение районов, что будет существенно влиять на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов", - указано в сообщении.

При этом, если решение о создании новых районов не будет принято, нужно будет вносить изменения в избирательное законодательство, поскольку на данный момент отдельные новые громады относятся к разным районам, что приведет к неопределенности с образованием округов, организацией голосования, установлением итогов и результатов голосования в таких громадах и районах.

Также в ЦИК отмечают, что в случае несвоевременного принятия законопроекта об усовершенствовании Избирательного кодекса будет невозможной полноценная подготовка к местным выборам 25 октября, поскольку представление кандидатур для формирования территориальных избиркомов продлится с 26 июля по 5 августа.

"Учитывая изложенное, призываем Верховную Раду Украины как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года", - подчеркнули в Комиссии.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за проведение местных выборов 25 октября этого года.

Также украинский парламент принял решение дополнительно выделить 1,3 миллиардов гривен из фонда борьбы с коронавирусом на проведение выборов осенью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet