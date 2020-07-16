Награды по случаю годовщины принятия Декларации о суверенитете получил также ряд нардепов прошлых созывов.

Первый и шестой президенты Украины president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В документе отмечается, что награды присвоены "за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины".

В частности, Зеленский наградил народного депутата Совета I, III - VI, VIII созывов Анатолия Матвиенко (посмертно) и народного депутата I, II и IV созывов Николая Поровского орденом Свободы.

Первый президент Леонид Кравчук награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Таким образом он стал одним из немногих полных кавалеров этого ордена.

Кроме того, народные депутаты I созыва ВР Александра Барабаша Зеленский наградил орденом За заслуги I степени, Мирослава Мотюк - орденом За заслуги III степени.

Напомним, сегодня, 16 июля, Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. В связи с этим сегодня Верховная Рада проводит торжественное заседание.

По окончанию заседания присутствовавшие сделали групповое фото, на котором запечатлен также пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко, стоящий с самого края, почти в стороне от остальных.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Как сообщалось на прошлой неделе, Зеленский лично вручил ордена и награды общественным деятелям, спортсменам, звездам культуры и шоу-бизнеса Укераины за значительный вклад в развитие государства, национальную безопасность, достижения в сфере науки, техники, культуры и образования и т.д.

Напомним, в прошлом году орден Ярослава Мудрого из рук Порошенко получил спецпредставитель США по вопросам Украины курт Волкер.

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