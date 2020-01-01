В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе
Гражданин Эстонии погиб в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу, передает ERR.
"В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", - сказал Рейнсалу.
Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации, после чего отказался от белорусского паспорта.
По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе украинские власти еще уточняют.
"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.
В то же время Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб в ходе военных действий.
Ранее СМИ сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком украинских Вооруженных сил.
Напомним, 13 июля в Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Еще два бойца получили ранения. На всех были белые каски с опознавательными знаками.
Позже командир морской пехоты Николай Палас рассказал подробности происшествия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet