В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе

Мужчина прибыл в Эстонию в качестве беженца и после получения гражданства отказался от белорусского паспорта.

Гражданин Эстонии погиб в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу, передает ERR.

"В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", - сказал Рейнсалу.

Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации, после чего отказался от белорусского паспорта.

По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

В то же время Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб в ходе военных действий.

Ранее СМИ сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком украинских Вооруженных сил.

Напомним, 13 июля в Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Еще два бойца получили ранения. На всех были белые каски с опознавательными знаками.

Позже командир морской пехоты Николай Палас рассказал подробности происшествия.

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