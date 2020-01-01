Бизнес сделал пессимистический прогноз по курсу гривны
Большинство руководителей украинских предприятий ожидают дальнейшее ослабление гривны. По их прогнозам, среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет на уровне 28,28 грн/доллар. Только 5% ожидают укрепления гривны. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 16 июля, данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.
Так, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес прогнозировал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года - 27,43 грн/доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 грн/доллар.
При этом 68,2% руководителей ожидают роста курса доллара, 5% - снижения, а 26,9% - стабильного курса.
Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.
Также бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на смягчение ряда ограничений.
Напомним, сегодня НБУ вновь опустил курс гривны относительно джоллара и евро.
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