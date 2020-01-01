Бизнес сделал пессимистический прогноз по курсу гривны

Курс доллара, по прогнозам большинства украинских бизнесменов, будет выше 28 гривен. Четверть опрошенных ожидает стабильного курса.

Большинство руководителей украинских предприятий ожидают дальнейшее ослабление гривны. По их прогнозам, среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет на уровне 28,28 грн/доллар. Только 5% ожидают укрепления гривны. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 16 июля, данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.

Так, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес прогнозировал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года - 27,43 грн/доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 грн/доллар.

При этом 68,2% руководителей ожидают роста курса доллара, 5% - снижения, а 26,9% - стабильного курса.

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Также бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на смягчение ряда ограничений.

Напомним, сегодня НБУ вновь опустил курс гривны относительно джоллара и евро.

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