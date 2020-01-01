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Убийство Шеремета: суд снял некоторые ограничения с Дугарь

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Ранее суд смягчил меру пресечения с фигурантки дела об убийства Павла Шеремета Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.
Суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь
Суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь
facebook.com/Денис Ломанов

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.

"Очередная маленькая победа. Судом продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми можно общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения", - написал Ломанов. 

Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.

Напомним, что Юлия Кузьменко останется под стражей. Суд апелляционной инстанции согласился с аргументами следствия и решением следственного судьи.

Также сообщалось, что суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Присутствующие в зале апелляционного суда встретили такое решение коллегии судьи возгласами "Ганьба!".

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Теги: Киев, суд, адвокат, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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