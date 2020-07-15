Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов

Все вошедшие в топ-10 фильмы вышли за последние три года, а большинство из них - за последние 12 месяцев.

Netflix впервые опубликовал топ-10 своих самых популярных фильмов, которые вышли с 2018 по 2020 год на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Bloombreg.

Так, лидером просмотров стала Операция по спасению с Крисом Хемсвортом в главной роли. Как отмечают в компании, боевик посмотрели 99 миллионов домохозяйств. В топ-3 также вошли Птичий короб с Сандрой Буллок - 89 млн домохозяйств и Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом - 85 млн домохозяйств.

В десятку самых популярных также вошли Призрачная шестерка - 83 млн, Загадочное убийство - 73 млн, Ирландец - 64 млн, Тройная граница - 63 млн, Не та девушка - 59 млн, Платформа - 56 млн и Идеальное свидание - 48 млн.

В статье подчеркивается, что четыре самых популярных фильма являются боевиками или триллерами с участием известных кинозвезд. В список также вошли три комедии.

Уточняется, что один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.

Ранее наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix. Они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма Энола Холмс о младшей сестре Шерлока Холмса.

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