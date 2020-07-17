Карантин втрое обвалил движение на админгранице с Крымом

За шесть месяцев этого года админграницу с полуостровом пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях.

В день админграницу пересекают около 300-400 человек АР

Карантинные ограничения значительно обвалили поток граждан через админграницу с аннексированным Крымом. Об этом в программе "На самом деле: Крым" на телеканале ДОМ рассказал пресс-секретарь Херсонского отряда госпогранслужбы Иван Шевцов.

Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными ограничениям за первые шесть месяцев 2020 года административную границу с оккупированным Крымом пересекли втрое меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - около 400 человек в день.

Если говорить о цифрах, админграницу за первые полгода пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях.

В прошлом году за этот же период админграницу пересекли около 1 миллиона человек.

Шевцов сообщил, что на данный момент работают все три КПВВ въезда-выезда - Каланчак, Чаплинка и Чонгар, а пассажиропоток остается таким же, когда пункты пропуска были закрыты.

"Сейчас админграницу в день пересекают около 300-400 человек. Это не много", - прокомментировал ситуацию на границе Шевцов.

Чтобы попасть из полуострова на материк, нужно установить на смартфон программу "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Либо сделать тест на коронавирус, и в случае негативного результата человек может не соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Для пересечения в сторону Крыма на украинских КПВВ правила не изменились. Однако, если гражданин не может пройти тест либо обеспечить самоизоляцию в течение двух недель, пограничные службы передают его сотрудникам Национальной полиции, которые, в свою очередь, направят человека в центры обсервации, где можно пройти самоизоляцию.

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