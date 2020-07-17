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Карантин втрое обвалил движение на админгранице с Крымом

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За шесть месяцев этого года админграницу с полуостровом пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях.
В день админграницу пересекают около 300-400 человек
В день админграницу пересекают около 300-400 человек
АР
 
Карантинные ограничения значительно обвалили поток граждан через админграницу с аннексированным Крымом. Об этом в программе "На самом деле: Крым" на телеканале ДОМ рассказал пресс-секретарь Херсонского отряда госпогранслужбы Иван Шевцов.
 
Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными ограничениям за первые шесть месяцев 2020 года административную границу с оккупированным Крымом пересекли втрое меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - около 400 человек в день.
 
Если говорить о цифрах, админграницу за первые полгода пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях. 
 
В прошлом году за этот же период админграницу пересекли около 1 миллиона человек.
 
Шевцов сообщил, что на данный момент работают все три КПВВ въезда-выезда - Каланчак, Чаплинка и Чонгар, а пассажиропоток остается таким же, когда пункты пропуска были закрыты.
 
"Сейчас админграницу в день пересекают около 300-400 человек. Это не много", - прокомментировал ситуацию на границе Шевцов.
 
Чтобы попасть из полуострова на материк, нужно установить на смартфон программу "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Либо сделать тест на коронавирус, и в случае негативного результата человек может не соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Для пересечения в сторону Крыма на украинских КПВВ правила не изменились. Однако, если гражданин не может пройти тест либо обеспечить самоизоляцию в течение двух недель, пограничные службы передают его сотрудникам Национальной полиции, которые, в свою очередь, направят человека в центры обсервации, где можно пройти самоизоляцию.
 
Напомним, власти аннексированного Крыма отменили обязательную двухнедельную обсервацию для въезжающих на полуостров.

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Теги: Крым, граница, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    17.07.2020, 21:22
Оценка:  0
ktrvbcffer
Бигмир,зачем нам в Украине новости про российский Крым,который стал российским благодаря стараниям плешивого пассивного гомопидopa Турчинова и его банде таких же хyecocoв-предателей?
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