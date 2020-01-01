Под Киевом в мусорном баке нашли тело младенца
Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией об инциденте.
В поселке Коцюбинское обнаружили тело младенца в мусорном баке. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что для установления причин смерти тело новорожденного направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).
Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией относительно того, кто мог совершить преступление, на спецлинию 102.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка родила в уличном туалете.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент