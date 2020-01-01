Под Киевом в мусорном баке нашли тело младенца

Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией об инциденте.

В поселке Коцюбинское обнаружили тело младенца в мусорном баке. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что для установления причин смерти тело новорожденного направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией относительно того, кто мог совершить преступление, на спецлинию 102.

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