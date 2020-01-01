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Под Киевом в мусорном баке нашли тело младенца

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Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией об инциденте.
В Коцюбинском обнаружили тело младенца
В Коцюбинском обнаружили тело младенца
pixabay.com
 
В поселке Коцюбинское обнаружили тело младенца в мусорном баке. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
 
Отмечается, что для установления причин смерти тело новорожденного направили на судебно-медицинскую экспертизу.
 
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).
 
Правоохранители разыскивают мать ребенка и просят поделиться любой информацией относительно того, кто мог совершить преступление, на спецлинию 102. 
 
 
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка родила в уличном туалете.

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Теги: Киевская область, новорожденный, тело, полиция, убийство, младенец, Коцюбинское
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Источник: korrespondent.net

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