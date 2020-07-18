Мошенники осуществляли звонки с использованием IP-телефонии. Они звонили и заграницу, в частности, в Россию.

Злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин Нацполиция Украины

В Мариуполе правоохранители выявили и ликвидировали мошеннический колл-центр со штатом в 35 сотрудников, которые выманивали у людей данные банковских карт и похищали до 50 тысяч ежедневно. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в субботу, 18 июля.

Установлено, что злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили и заграницу, в частности, в Россию.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", – говорится в сообщении.

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в было изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о мошенничестве в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе ликвидировали мошеннический колл-центр

Ранее СБУ блокировала в районе проведения операции Объединенных сил деятельность нелегального колл-центра, который обслуживал российский бизнес – несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей.

Также в Запорожье разоблачили мошеннический колл-центр, который приносил организаторам прибыль более 100 тысяч гривен в неделю.

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