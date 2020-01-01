У Зеленского поддержали идею Шествия ветеранов
На День Независимости в Киеве пройдет Шествие ветеранов. Соответствующую инициативу ветеранских общественных организаций на своем заседании поддержал Консультативный совет по делам ветеранов при президенте Украины. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что это будет неполитическая и объединительная акция.
Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.
"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.
Также глава Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников погибших героев, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.
Члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов.
Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы с Министерством по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.
С особым вниманием Консультативный совет рассмотрел законопроект О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.
Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.
Как сообщалось, в прошлом году президент Зеленский отменил традиционный военный парад на День независимости. Вместо него провели Марш достоинства, а после - альтернативный Марш защитников.
Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.
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