У Зеленского поддержали идею Шествия ветеранов

Консультативный совет по делам ветеранов при президенте Украины проголосовал за предложение ветеранских общественных организаций относительно шествия 24 августа.

Заседание Консультативного совета по делам ветеранов при президенте Украины president.gov.ua

На День Независимости в Киеве пройдет Шествие ветеранов. Соответствующую инициативу ветеранских общественных организаций на своем заседании поддержал Консультативный совет по делам ветеранов при президенте Украины. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это будет неполитическая и объединительная акция.

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

Также глава Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников погибших героев, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

Члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов.

Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы с Министерством по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

С особым вниманием Консультативный совет рассмотрел законопроект О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Как сообщалось, в прошлом году президент Зеленский отменил традиционный военный парад на День независимости. Вместо него провели Марш достоинства, а после - альтернативный Марш защитников.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

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