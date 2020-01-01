Цены на жилье в Украине подскочили за год на 10%

Цены на квартиры на первичном рынке в Украине выросли на 6,7%, на вторичном - на 9,4%, сообщил Госстат.

Во II квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В то же время по сравнению с концом 2019 года цены выросли на 4,5%.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,7%, на вторичном - на 9,4%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 12,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,6%, на вторичном - на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,0%, на вторичном - на 6,2%.

Напомним, в первом квартале 2020 года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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