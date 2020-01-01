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Цены на жилье в Украине подскочили за год на 10%

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Цены на квартиры на первичном рынке в Украине выросли на 6,7%, на вторичном - на 9,4%, сообщил Госстат.
В Госстае озвучили процентное соотношение
В Госстае озвучили процентное соотношение
из открытых источников
 
Во II квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
 
В то же время по сравнению с концом 2019 года цены выросли на 4,5%.
 
По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,7%, на вторичном - на 9,4%.
 
За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 12,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,6%, на вторичном - на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,0%, на вторичном - на 6,2%.
 
Напомним, в первом квартале 2020 года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 

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Теги: жилье, цены, квартиры, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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