Названы условия получения транша от Евросоюза

В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.

Евросоюз выдвинул условия Украине для получения второй части макрофинансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Брюсселе в четверг, 23 июля.

Речь идет о 600 млн евро транша. Их получение будет возможным только после выполнения специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы;

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Шмыгаль добавил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Также в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - резюмирова Шмыгаль.

Напомним, что ранее Шмыгаль рассказал, куда потратят 1,2 млрд евро от ЕС. Экстренная финансовая помощь Евросоюза призвана обеспечить макрофинансовую стабильность Украины, объяснил Денис Шмыгаль.

Также премьер заявил, что противоречащий Ассоциации с ЕС закон надо менять. На днях парламент принял в первом чтении законопроект о преференциях для отечественного машиностроения, несмотря на предупреждение ЕС.

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