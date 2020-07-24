Фискальную службу ликвидируют до конца 2020 года

Денис Шмыгаль говорит, что это условие предоставления Украине транша от ЕС. Вместо ГФС хотят создать "не силовой, а интеллектуальный" орган.

Кабмин ликвидирует фискальную службу до конца 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе, передает РБК-Украина в четверг, 23 июля.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это одно из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - резюмировал премьер.

Напомним, что ранее были названы условия получения транша от Евросоюза. В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.

Также Шмыгаль рассказал, куда потратят 1,2 млрд евро от ЕС. Экстренная финансовая помощь Евросоюза призвана обеспечить макрофинансовую стабильность Украины, объяснил Денис Шмыгаль.

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