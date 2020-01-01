Мемориал Бабий Яр оцифровал 140 тысяч ранее засекреченных документов

Теперь у исследователей появится доступ к более полной информации о событиях в Киеве в 1941-1943 годах.

В Мемориальном центре Бабий Яр оцифровали более 140 тысяч ранее засекреченных документов pixabay.com

В Киеве оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Об этом сообщает пресс-служба мемориального центра Холокоста Бабий Яр в четверг, 23 июля.

Работа была проведена совместно с госархивом Киевской области. Архивы, часть из которых долгое время была засекречена, в рамках проекта Имена будут обнародованы впервые.

Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре будут выложены на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, которую представят осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

По словам руководителя проекта Имена Анны Фурман, процесс оцифровки документов был трудоемким.

"Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть назад. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - сказала Фурман.

Директор госархива Киевской области Софья Каменева добавила, что эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города.

"Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариате других", - отметила Каменева.

Ранее почти все документы оккупационных властей были систематизированы и засекречены советской властью, а доступ к ним был запрещен. Только после провозглашения независимости Украины они поступили на общее хранение.

"Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе", - подытожила директор архива.

Напомним, что ранее Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра. Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у памятника Менора.

Также сообщалось, что был определен победитель конкурса проекта мемориального центра Бабий Яр. Австрийское архитектурное бюро победило в конкурсе и теперь построит в Киеве мемориальный центр Холокоста.

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