Сообщник луцкого террориста назвал его мошенником

Мужчину арестовали с правом внесения залога.

Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима “Плохого” Кривоша. Подозреваемого арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в 175 760 гривен.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

По данным Телеграм-канала PavlovskyNews, во время судебного заседания подозреваемый Михайленко назвал Кривоша мошенником. Он также отрицает продажу оружия.

По словам Михайленко, он является коллекционером антиквариата и обменивался с "Плохим" старинными монетами. Между тем, он его обманул, отправив в замен фальшивку.

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Кроме того, Михайленко утверждает, что контактировал с Кривошем только на форуме коллекционеров. Это было всего один раз.

На вопрос журналистов об оружии, которое у него нашли на даче во время осмотра, Михайленко ответил, что оно принадлежит ему и часть из него является зарегистрированным.

Напомним, луцкий террорист Максим “Плохой” Кривош, который захватил автобус с заложниками в центре Луцка, в суде во время избрания ему меры пресечения, призвал всех ждать “продолжения перформанса антисистема”.