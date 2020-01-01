Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В трех областях запретили смягчать карантин

Комментариев: 0
В Житомирской, Ровенской и Черновицкой областях существенно ухудшилась ситуация с коронавирусом.
В Украине сложная ситуация с коронавирусом
В Украине сложная ситуация с коронавирусом

По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять регионов. За сутки в обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области, сообщает Минздрав в субботу, 25 июля.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 32,67%);
  • Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);
  • Житомирская область (динамика 51,84%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
  • Львовская область (выявление 11,51%);
  • Ровенская область (выявление 11,56%);
  • Тернопольская область (динамика 88,90%);
  • Черновицкая область (динамика 34,23%).

Как известно, для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:  загруженности мест в больницах не больше чем 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Инфографика: МОЗ 
 

Напомним, что за минувшие сутки в Украине более 1100 новых случаев COVID-19. Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.

Также сообщалось, что Кабмин выделил пять главных запретов на время карантина в Украине.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Минздрав, карантин, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь