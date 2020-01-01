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"Слуги народа" запланировали предвыборный съезд

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В августе в Киеве, как ожидается, соберутся кандидаты от Слуги народа на должности председателей областных центров.
Политическая партия Слуга народа проведет всеукраинский съезд
Политическая партия Слуга народа проведет всеукраинский съезд
sluga-narodu.com

Предвыборный всеукраинский съезд партии Слуга народа состоится 21 августа. Об этом заместитель руководителя одноименной фракции Евгения Кравчук сообщила в Facebook в субботу, 25 июля.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии Слуга народа в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", - сообщила нардеп.

Кравчук информировала, что 25 июля состоялась первая из трех встреча политиков с региональными штабами.

"Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украины. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности", - указано в сообщении.

Ранее в Центризбиркоме определили особенности будущих местных выборов - они пройдут на новой территориальной основе и по новому избирательному законодательству.

Карантин не помешает местным выборам – Минздрав

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Теги: Украина, Выборы, местные выборы, съезд, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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