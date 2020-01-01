В Хозяйственном суде Одесской области зафиксирован коронавирус

На данный момент известно об одном инфицированном работнике суда коронавирусной инфекцией нового типа.

Один из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области заболел коронавирусом

У одного из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области был диагностирован коронавирус. На данный момент устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Администрация суда обратилась к участникам процессов принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение суда, направляя соответствующие ходатайства по электронной почте.

Сообщается, что в помещениях суда проведут полную дезинфекцию.

Всего, по данным на 26 июля в Одесской области 2910 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За последний сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек.

Ранее около десяти работников мэрии в Славянске пошли на самоизоляцию из-за того, что мэр города заразился коронавирусом.

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